Altopascio e Badia Pozzeveri piangono la scomparsa della maestra Anna Maria Sterbini, figura nota nel settore dell’istruzione locale. La morte della docente ha suscitato cordoglio tra la comunità, che ricorda la sua lunga attività e il ruolo di rilievo nel panorama scolastico della zona. La notizia si diffonde tra amici, colleghi e studenti, senza ulteriori dettagli sulla causa o le circostanze del decesso.

Il lutto colpisce Altopascio e la frazione di Badia Pozzeveri per la scomparsa della maestra Anna Maria Sterbini, figura storica dell’insegnamento locale. La salma riposa presso la camera del commiato dell’agenzia Lombardi ad Altopascio, dove è stata ricevuta dalle 11 fino al momento dei congedi funebri. La notizia della morte ha generato un profondo cordoglio che attraversa i vicoli del capoluogo e le strade di Badia Pozzeveri. La professione di Anna Maria Sterbini si è intrecciata per decenni con la crescita delle nuove generazioni, dedicando ogni giorno il proprio impegno alla cura e all’educazione dei bambini e delle bambine del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Altopascio piange la maestra Anna Maria Sterbini: addio a un simbolo

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