Almanacco | Mercoledì 27 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Mercoledì 27 Maggio è il 148° giorno del calendario gregoriano. Mancano 218 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant’AgostinoProverbio di MaggioTra maggio e giugno fa il buon fungoIscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayAccadde Oggi1907 – A San Francisco, in California, scoppia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Buongiorno e Buon Mercoledì 20 Maggio 2026! Vi auguriamo buona giornata con le curiosità del giorno!

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