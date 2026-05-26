Almanacco | Martedì 26 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 26 maggio è il 146° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 219 giorni ancora da vivere. In questa data non sono segnalati eventi storici, compleanni o santi specifici. È una giornata ordinaria senza ricorrenze particolari note.

Martedì 26 maggio è il 146° giorno del calendario gregoriano. Mancano 219 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San FilippoProverbio di MaggioQuando piove per San Filippo il povero non ha bisogno del riccoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde Oggi1897 – Il romanzo Dracula, di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Buongiorno e Buon Martedì 26 Maggio 2026! Ricordiamo il compleanno del grande Mike Bongiorno!

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