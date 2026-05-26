almanacco del 26 05 2026

Il 26 maggio 2026 un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di svaligiare un negozio in centro città. Secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine, l’uomo è entrato nel negozio intorno alle 14:30, armato di un coltello, e ha minacciato il personale. Dopo alcuni minuti di tensione, è stato immobilizzato da un dipendente e consegnato alle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto.

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Almanacco 03 Aprile 2026

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L’almanacco di oggi 25 maggioIl Santo del giorno: S. Maria M. dè Pazzi. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Lu sule ci te ite, te scarfa. Significato: Il Sole se ti vede, ti riscalda. corrieresalentino.it