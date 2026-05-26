All' Hard Rock Cafè di Firenze i Game Boys in concerto

I Game Boys si esibiranno di nuovo all’Hard Rock Cafe di Firenze. La band si dedica a riproporre le sonorità degli anni ’90, in particolare quelle della musica dance di quel periodo. La performance si concentrerà sulla ricreazione fedele dell’atmosfera e delle sonorità di quegli anni.

Tornano sul palco di Hard Rock Cafe Firenze i Game Boys, la band che più di ogni altra omaggia gli anni ’90 ricreando fedelmente le sonorità e l’atmosfera del decennio che ha segnato la musica dance. Venerdì 29 maggio alle 21, il gruppo formato da quattro musicisti e da due cantantivocalist. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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