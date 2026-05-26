Un giovane di 25 anni è stato collocato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ad Alessandria, in seguito a un episodio avvenuto nell’ottobre 2025. Durante un corteo pro Palestina, ha aggredito un Carabiniere presente alla manifestazione. La misura restrittiva è stata disposta dalle autorità dopo l’arresto. L’indagato rimarrà agli arresti domiciliari fino a nuove determinazioni nell’ambito delle indagini.

Un venticinquenne è stato posto sotto arresti domiciliari con l’ausilio del braccialetto elettronico ad Alessandria, dopo l’aggressione subita da un Carabiniere durante il corteo pro Palestina avvenuto nell’ottobre del 2025. Il provvedimento, emesso dal Tribunale, chiude un capitolo iniziato mesi fa tra le strade della città e i binari della zona ferroviaria. L’ordinanza di custodia cautelare arriva dopo una lunga attività investigativa condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile. Questi hanno lavorato fianco a fianco con il supporto del Nucleo Informativo del Comando Provinciale per ricostruire la dinamica dei disordini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria: 25enne ai domiciliari dopo l’aggressione al Carabiniere

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