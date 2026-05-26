Alessandra Mussolini e il lato che pochi ricordano | in Giappone ballano ancora la sua hit
In Giappone, una hit di Alessandra Mussolini continua a essere ballata, dimostrando come la musica possa attraversare i confini. La canzone, che ha avuto successo anni fa, resta ancora presente nelle piste da ballo locali. A ricordarlo è Utsumi Tohru, noto come Tohru Dance, che si dedica a ballare questa musica anche oggi. La presenza della hit italiana in Giappone sottolinea come alcune canzoni possano mantenere la loro popolarità nel tempo e in culture diverse.
Non è mai troppo tardi per iniziare e se c’è qualcuno che incarna questa massima fino in fondo, quello è Utsumi Tohru, meglio conosciuto come Tohru Dance. Sessantenne giapponese, creator digitale con quasi 600mila follower su Instagram e 300mila su TikTok, Tohru ha costruito la sua popolarità su un concetto tanto semplice quanto potente: la danza non ha età, e la passione può sbocciare in qualsiasi momento della vita. Ed il content creator ha deciso proprio in queste ore di ballare nientemeno che una hit di Alessandra Mussolini . sì, avete capito bene. La storia di Tohru ha dell’incredibile, visto che nel 2018, all’età di 52 anni, Utsumi decide di iscriversi a una scuola di danza. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Gfv, Alessandra Mussolini: Chi E' Il Figlio E Che Lavoro Fa!
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