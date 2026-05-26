In Giappone, una hit di Alessandra Mussolini continua a essere ballata, dimostrando come la musica possa attraversare i confini. La canzone, che ha avuto successo anni fa, resta ancora presente nelle piste da ballo locali. A ricordarlo è Utsumi Tohru, noto come Tohru Dance, che si dedica a ballare questa musica anche oggi. La presenza della hit italiana in Giappone sottolinea come alcune canzoni possano mantenere la loro popolarità nel tempo e in culture diverse.

Non è mai troppo tardi per iniziare e se c’è qualcuno che incarna questa massima fino in fondo, quello è Utsumi Tohru, meglio conosciuto come Tohru Dance. Sessantenne giapponese, creator digitale con quasi 600mila follower su Instagram e 300mila su TikTok, Tohru ha costruito la sua popolarità su un concetto tanto semplice quanto potente: la danza non ha età, e la passione può sbocciare in qualsiasi momento della vita. Ed il content creator ha deciso proprio in queste ore di ballare nientemeno che una hit di Alessandra Mussolini . sì, avete capito bene. La storia di Tohru ha dell’incredibile, visto che nel 2018, all’età di 52 anni, Utsumi decide di iscriversi a una scuola di danza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Alessandra Mussolini e il lato che pochi ricordano: in Giappone ballano ancora la sua hit

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gfv, Alessandra Mussolini: Chi E' Il Figlio E Che Lavoro Fa!

Notizie e thread social correlati

Grande Fratello Vip 2026, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia ballano “occhi di gatto” | Video MediasetNel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2026, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia sono state protagoniste di un momento di...

Sapete che Alessandra Mussolini ha un figlio famoso? Ecco chi è e a cosa deve la sua famaAlessandra Mussolini ha un figlio che ha raggiunto notorietà nel mondo dello spettacolo.

Temi più discussi: Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello, chi è: i problemi con i figli, la lite con Adriana Volpe, il marito condannato e la zia...; Chi è Alessandra Mussolini, vincitrice del Grande Fratello VIP: dalla politica a Ballando e il successo in tv; Quali sono i progetti di Alessandra Mussolini dopo la vittoria al Grande Fratello Vip; Grande Fratello Vip 2026, la vincitrice è Alessandra Mussolini.

Cambio look per Lucia Ilardo dopo il Grande Fratello Vip: il prima e il dopo • cambia look dopo il Grande Fratello Vip: dal nuovo taglio di capelli al bilancio sulla finale, l'amicizia con Alessandra Mussolini e i rapporti con Renato e Raul x.com

Alessandra Mussolini - Amai Kiouku reddit

La poliedrica Alessandra Mussolini e il GFvipÈ proprio vero che la Storia, quella con la S maiuscola, fa dei giri strani e imprevedibili, quando in questi giorni ad assurgere all’olimpo dei media, grazie all’intensificazione dei messaggi e del ... ilcittadino.it

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2026: la vincitrice è Alessandra Mussolini, seconda Antonella Elia | Video MediasetChi vuoi che vinca il Grande Fratello Vip 2026 tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia? Il verdetto del pubblico. superguidatv.it