Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2026, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia sono state protagoniste di un momento di allegria, ballando insieme la canzone “Occhi di gatto”. La scena è stata registrata e diffusa tramite un video pubblicato da Mediaset. Questo episodio ha segnato un riavvicinamento tra le tre concorrenti, dopo alcune tensioni precedenti nel corso del reality.

E’ tornato il sereno tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Le tre “comari” sono tornate nuovamente amiche, ma quanto durerà? Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia ballano sulle note di “Occhi di gatto” e ricevono poco prima dell’esibizione un messaggio speciale da parte di Cristina D’Avena. Ecco l’esibizione delle tre “vips” che hanno letteralmente conquistato il pubblico in studio e da casa con una performance davvero pazzesca! .🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia ballano “occhi di gatto” | Video Mediaset

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