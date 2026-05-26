Albosaggia la cultura torna ad abitare il paese | successo per Il Paese delle Storie

Tre giorni di incontri, libri, arte, musica, cammini e condivisione hanno trasformato ancora una volta Albosaggia in un grande racconto collettivo diffuso tra corti storiche, sentieri, giardini e piazze. Si è chiusa con un bilancio positivo la XVI edizione de "Il Paese delle Storie", il festival. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Albosaggia: Il Paese delle Storie svela tutte le sfumature del "ritorno"Questa mattina è stata presentata alla casa di SpaH la sedicesima edizione del festival letterario “Il Paese delle storie” ad Albosaggia.