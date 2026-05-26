Sono iniziati i ‘Concerti della magnolia’ organizzati dalla Nuova scuola di musica Vassura-Baroncini. L’evento si svolge in diverse date e prevede esibizioni di vari artisti. La manifestazione si tiene nel luogo dedicato alla musica, con esibizioni dal vivo di studenti e professionisti. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

La Nuova scuola di musica Vassura-Baroncini presenta anche quest’anno ’I concerti della magnolia’, il tradizionale appuntamento alla conclusione di ogni anno scolastico che vede protagonisti allieve e allievi cui si affiancano i loro docenti in un ideale passaggio di esperienza: otto serate (la prima già ieri), suddivise tra l’incantevole cortile della magnolia, spazio interno al complesso dell’Annunziata dove campeggia una magnolia secolare, e l’auditorium della scuola di musica. Tutti i concerti – sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e dalla Fondazione Pietro Baroncini – hanno inizio alle 20,30 con accesso da via Fratelli Bandiera 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al via i ‘Concerti della magnolia’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fans Jumping on Rappers Stage Live

Notizie e thread social correlati

L’hip hop old school di Dj Gruff al MagnoliaDomani sera, al Magnolia dell’Idroscalo di Segrate, si terrà un concerto dedicato all’hip hop old school.

Asilo Magnolia e primaria, il Tar dà ragione al ComuneIl Tar di Lombardia ha stabilito di respingere i ricorsi presentati dai genitori contro la chiusura dell’asilo Magnolia e della scuola primaria di...

Temi più discussi: Al via i Concerti di Primavera a Teano, con il ciclo Chitarre al Museo; PiaNovara Festival 2026 al via: concerti e masterclass con grandi nomi del pianoforte; Al via i ‘Concerti della magnolia’; Concerti, laboratori e Ancona Sotterranea: al via il Festival Itinerari per scoprire la bellezza della musica.

Festival internazionale La via dell’organo reale: da Sospel a Tenda concerti e film-concerto tra gli organi storici della Valle Roya x.com

Finendo la trilogia dei concerti al San Francisco Symphony! reddit

Concerti Aperitivo in Villa a Porcia al via il 24 maggioPORCIA – Al via i Concerti Aperitivo in Villa a Porcia! Domenica 24 maggio 2026 alle ore 11.00 sotto il porticato della barchessa di Villa Correr Dolfin si terrà il primo dei Concerti Aperitivo organi ... pordenoneoggi.it

Al via i Concerti di Primavera a Teano, con il ciclo Chitarre al MuseoProsegue il Pianofestival Spring ad Aversa con il Premio Casagrande 2025, il pianista Nicolas Salloum ... napoli.repubblica.it