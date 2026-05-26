Aggressione a ispettori del lavoro a Scandicci la Cgil | Serve subito un tavolo in Prefettura

Notizia in breve

A Scandicci, ispettori del lavoro sono stati aggrediti. La Fillea Cgil Firenze chiede un incontro immediato in Prefettura. La Cgil descrive l’episodio come un attacco alla legalità e a chi si impegna per mantenerla. Nessun dettaglio su eventuali feriti o motivazioni precise. La richiesta di un tavolo è stata avanzata per discutere la sicurezza e le misure di tutela per gli ispettori.