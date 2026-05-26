Aggressione a ispettori del lavoro a Scandicci la Cgil | Serve subito un tavolo in Prefettura
A Scandicci, ispettori del lavoro sono stati aggrediti. La Fillea Cgil Firenze chiede un incontro immediato in Prefettura. La Cgil descrive l’episodio come un attacco alla legalità e a chi si impegna per mantenerla. Nessun dettaglio su eventuali feriti o motivazioni precise. La richiesta di un tavolo è stata avanzata per discutere la sicurezza e le misure di tutela per gli ispettori.
Aggressione a ispettori del lavoro a Scandicci, la Fillea Cgil Firenze: “Un attacco alla legalità, serve subito un tavolo in Prefettura”“Un attacco alla legalità e a chi lavora ogni giorno per garantirla”. È la condanna della Fillea Cgil Firenze dopo l’aggressione subita venerdì da un gruppo di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Temi più discussi: Aggressione a ispettori del lavoro a Scandicci, Fillea chiede tavolo prefettizio; Tre ispettori del lavoro aggrediti durante un controllo in un cantiere; Aggressione a ispettori del lavoro a Scandicci, la Cgil: Serve subito un tavolo in Prefettura; A Scandicci aggrediti tre ispettori del lavoro.
Aggressione a ispettori del lavoro a Scandicci, la Cgil: Serve subito un tavolo in Prefettura x.com
Aggressione a ispettori del lavoro in cantiere a Scandicci, #giuliabartoli segretaria generale Fillea Cgil Firenze: Un attacco alla legalità e a chi lavora per garantirla. Casi del genere non sono isolati, è urgente la convocazione di un tavolo prefettizio per analizz facebook
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