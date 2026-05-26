Un giovane di 25 anni è stato aggredito in strada vicino al PalaFacchetti a Treviglio nella serata di lunedì 25 maggio. L'aggressione è avvenuta in presenza di tre persone coinvolte. Il ragazzo è stato soccorso e portato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle ferite o sulle condizioni di salute al momento. La polizia sta indagando sull’accaduto.

IL CASO. Il violento episodio nei pressi del PalaFacchetti, nella serata di lunedì 25 maggio. Coinvolte tre persone. Indaga la polizia di Stato. È stato trasportato in codice giallo (mediamente critico) in ospedale a Treviglio il giovane rimasto ferito in una violenta aggressione, nella serata di lunedì 25 maggio, nella città della Bassa. Attimi di paura in via del Bosco, nei pressi del PalaFacchetti. Stando alle prime ricostruzioni, erano circa le 20,30 quando, per cause ancora in fase d’accertamento, è scoppiata la rissa in strada a Treviglio. Da quanto è stato possibile apprendere, sarebbero coinvolte tre persone d’origine straniera. Ad avere la peggio è stato un 25enne. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Aggredito in strada a Treviglio: 25enne finisce in ospedale

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