A Firenze, il blocco delle locazioni turistiche brevi si estende oltre il centro storico, coinvolgendo nove zone fuori dall’area Unesco. La giunta ha approvato una delibera che limita le nuove autorizzazioni anche in queste aree. Finora il divieto riguardava solo il centro, ora si applica anche alle zone perlopiù residenziali e periferiche. La decisione riguarda le richieste di nuove licenze di affitto breve, che non potranno più essere concesse in queste zone.

Firenze estende i limiti alle locazioni turistiche brevi oltre il centro storico. La giunta, guidata dalla sindaca Sara Funaro, ha approvato una proposta di delibera che amplia il blocco delle nuove autorizzazioni anche fuori dall’area Unesco. Sono nove le nuove zone incluse nel regolamento e si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La nuova stretta di Firenze: «Stop agli affitti brevi anche oltre l’area Unesco»A partire da questa settimana, a Firenze non sarà più possibile affittare case per brevi periodi anche al di fuori dell’area Unesco.

Temi più discussi: Firenze: migliaia di alloggi verso lo stop agli affitti brevi. Il Tar conferma le regole del Comune; Affitti brevi Firenze: TAR conferma i limiti locali; Affitti brevi, a Firenze si allarga il blocco. Ora anche oltre l'area Unesco, stop in nove zone; La stretta contro gli affitti brevi a Firenze si allarga fuori dal centro: la mappa delle nuove zone dove scatta il blocco.

L'ossessione del Comune di Firenze per gli affitti brevi continua. Ora a supporto arriva il famoso docente di geografia favorevole alle occupazioni abusive di immobili ma non all'uso libero della proprietà privata. Irrecuperabili. x.com

La stretta contro gli affitti brevi a Firenze si allarga fuori dal centro: la mappa delle nuove zone dove scatta il bloccoPalazzo Vecchio estende il regolamento anti-overtourism, lo ha annunciato la sindaca Sara Funaro. Ecco i quartieri coinvolti, l’obiettivo, i tempi, cosa prevedono le regole e quali sono le sanzioni. L ... lanazione.it

Affitti brevi a Firenze: stop anche fuori area Unesco. Rifredi, Campo di Marte, San Jacopino. I proprietari: Furore ideologicoProtesta contro overtourism a Firenze (Foto dai social) FIRENZE - L'annuncio della sindaca, Sara Funaro, arriva intorno all'ora di pranzo, oggi 26 maggio ... firenzepost.it