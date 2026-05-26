Due uomini sono stati denunciati per aver rubato uno zaino a un dipendente all’aeroporto di Catania. Il furto è avvenuto mentre il dipendente era al lavoro, e i sospetti sono stati individuati dopo che si è verificato il furto dei soldi dalla carta di pagamento del lavoratore. La polizia ha identificato i responsabili e li ha denunciati.

Due uomini sono stati identificati e denunciati per furto all’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. I sospetti, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, sono stati individuati grazie alle indagini della Polizia di Stato, dopo che un dipendente aveva denunciato la scomparsa del proprio zaino durante il turno di lavoro. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un impiegato della biglietteria dell’aerostazione “Vincenzo Bellini” ha segnalato la scomparsa del proprio zaino, lasciato nei pressi della postazione di lavoro.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aeroporto di Catania, dipendente derubato: mentre lavora vede sparire i soldi dalla carta, due uomini nei guai

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