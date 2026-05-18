A Catania, quattro uomini stranieri sono stati denunciati dalla Polizia dopo essere stati sorpresi mentre lavavano i vetri alle auto ferme al semaforo e chiedevano denaro agli automobilisti. I controlli sono stati effettuati nel corso di un servizio di vigilanza nel centro cittadino. Durante le verifiche, gli agenti hanno identificato le persone e raccolto elementi che hanno portato alla denuncia formale. Nessun automobilista ha riportato danni o aggressioni, ma le condotte sono state ritenute moleste e sanzionabili.

Quattro uomini di origine straniera sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver molestato gli automobilisti chiedendo insistentemente denaro nella zona Borgo di Catania. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, è stata finalizzata alla prevenzione di fenomeni di illegalità diffusa e al contrasto del degrado urbano. Il controllo della Polizia e la denuncia dei lavavetri Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi i poliziotti hanno individuato quattro uomini, due di nazionalità nigeriana e due provenienti dal Bangladesh, mentre importunavano gli automobilisti in coda ai semafori di viale Vincenzo Giuffrida, via Ingegnere e viale Antonino Longo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lavano i vetri al semaforo a Catania e importunano gli automobilisti, 4 uomini nei guai

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