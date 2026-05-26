Accordo tra Provincia e Coldiretti a Trecate | c' è la deroga per il transito dei mezzi agricoli

La Provincia di Novara e Coldiretti Novara-Vco hanno raggiunto un accordo che permette il transito dei mezzi agricoli nelle strade di Trecate. Dopo incontri tecnici avviati la scorsa settimana, è stata concessa una deroga che sblocca la circolazione di trattori e mezzi d'opera. La decisione riguarda specificamente il territorio trecatese e mira a facilitare le attività agricole. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali restrizioni o limitazioni temporali.

Dopo una serie di incontri operativi e tavoli tecnici avviati la scorsa settimana, la Provincia di Novara e Coldiretti Novara-Vco hanno individuato una soluzione per sbloccare la viabilità dei trattori e dei mezzi d'opera nelle strade del territorio trecatese. L'accordo prevede l'attivazione di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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