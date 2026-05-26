La Provincia di Novara e Coldiretti Novara-Vco hanno raggiunto un accordo che permette il transito dei mezzi agricoli nelle strade di Trecate. Dopo incontri e tavoli tecnici iniziati la settimana scorsa, è stata concessa una deroga specifica per i trattori e altri mezzi d’opera. La decisione mira a sbloccare la circolazione dei mezzi agricoli nel territorio, senza ulteriori restrizioni.

Dopo una serie di incontri operativi e tavoli tecnici avviati la scorsa settimana, la Provincia di Novara e Coldiretti Novara-Vco hanno individuato una soluzione per sbloccare la viabilità dei trattori e dei mezzi d'opera nelle strade del territorio trecatese. L'accordo prevede l'attivazione di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Coriano celebra il Primo Maggio dedicato ai lavoratori con la tradizionale benedizione dei mezzi agricoliA Coriano si è svolta la tradizionale celebrazione del Primo Maggio, giornata dedicata ai lavoratori e alle tradizioni agricole.

Temi più discussi: Più sicurezza nelle aree stazioni della provincia di Monza Brianza; Accordo tra Provincia e Coldiretti a Trecate: c'è la deroga per il transito dei mezzi agricoli; Accordo tra l'Ateneo di Sassari e la Xarxa Vives d’Universitats; Provincia: il Pd vuole l’accordo: Serve un presidente unitario.

Accordo tra Provincia e Coldiretti a Trecate: c'è la deroga per il transito dei mezzi agricoliRisolta la criticità viabilistica che rischiava di bloccare il lavoro nei campi. Trovata l'intesa tra l'ente, l'associazione e i produttori della zona ... novaratoday.it

Accordo Territoriale Decentrato (ex DM 16.01.2017) per le locazioni a canone concordato dlvr.it/TSjCTN reggiocal.it #reggiocal x.com

Protocollo tra Ministero e Provincia di Imperia: firmato l’accordo per sostenere i comuni e semplificare la pubblica amministrazioneIntesa tra il ministro Paolo Zangrillo e il presidente Claudio Scajola per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali del territorio ... riviera24.it