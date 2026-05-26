Accordo in bilico tra Iran e Usa la situazione tra certezze e ostacoli su tregua petrolio e nucleare

Da virgilio.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Iran e gli Stati Uniti stanno negoziando un accordo che riguarda la riapertura dello Stretto di Hormuz per 60 giorni, la fine delle ostilità in Libano e lo sblocco di fondi. Le trattative sono in corso e il risultato resta incerto, con ostacoli ancora presenti. La questione coinvolge anche temi legati al nucleare e alle forniture di petrolio, ma non si sono raggiunti ancora accordi definitivi.

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