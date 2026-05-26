A Villadossola arriva l' Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

Notizia in breve

A Villadossola si è tenuto venerdì 29 maggio il concerto di chiusura della seconda stagione lirico-sinfonica organizzata dall’amministrazione comunale. L’Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal violoncellista Giovanni Sollima, si è esibita in un evento che ha concluso il ciclo di spettacoli. La serata ha visto un pubblico numeroso e coinvolto, con esibizioni di musica classica e sinfonica. La stagione è stata realizzata in collaborazione con enti e associazioni locali.