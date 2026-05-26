A Villadossola arriva l' Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
A Villadossola si è tenuto venerdì 29 maggio il concerto di chiusura della seconda stagione lirico-sinfonica organizzata dall’amministrazione comunale. L’Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal violoncellista Giovanni Sollima, si è esibita in un evento che ha concluso il ciclo di spettacoli. La serata ha visto un pubblico numeroso e coinvolto, con esibizioni di musica classica e sinfonica. La stagione è stata realizzata in collaborazione con enti e associazioni locali.
Con lo straordinario concerto dell'Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal violoncellista Giovanni Sollima si chiude venerdì 29 maggio la seconda stagione lirico-sinfonica voluta dall'amministrazione comunale di Villadossola e realizzata in sinergia e con il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Al Teatro La Fabbrica di Villadossola arriva l’Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal violoncellista Giovanni Sollima Venerdì 29 maggio in programma Sollima Style, l’ultimo appuntamento della stagione lirico-sinfonica di Fond facebook