Durante le elezioni comunali a Venezia, il candidato civico di centrodestra ha ottenuto la vittoria grazie anche ai voti degli elettori pentastellati. Si stima che circa il 50% degli elettori del Movimento 5 Stelle abbia scelto il candidato di centrodestra, influenzando così l’esito del voto. La presenza di questi voti ha contribuito a spostare l’ago della bilancia verso il candidato vincente.

I voti degli elettori pentastellati sono stati determinanti per la vittoria del civico di centrodestra Simone Venturini alle comunali di Venezia. Questo è il dato più importante che emerge dalle elaborazioni di Youtrend. Secondo l’istituto di Lorenzo Pregliasco metà degli elettori del Movimento 5 Stelle che alle elezioni Europee del 2024 fa ha votato il candidato del centrodestra e solo il 24% ha scelto Martella. E questo è un dato ancor più sorprendente soprattutto alla luce delle dichiarazioni che il vincitore ha rilasciato oggi il programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’ in cui ha detto di essere stato aiutato dalla campagna elettorale che i leader del centrosinistra hanno fatto in Laguna, in particolare Conte “perché secondo me è stato peggior premier degli ultimi anni". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Venezia Venturini "spacca" il campo largo: "Il 50% dei grillini vota centrodestra"

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