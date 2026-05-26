Sinner punta a conquistare il suo primo titolo Slam, con Parigi come obiettivo. Il tennista italiano, che non ha ancora vinto uno dei quattro major, si prepara per le fasi decisive del torneo. La sua presenza nel torneo parigino rappresenta un passo importante nella sua carriera. La competizione si svolge sui campi di terra battuta, dove Sinner cerca di ottenere il risultato che ancora gli manca.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Jannik Sinner prepara questo momento da almeno due mesi. Prima Montecarlo, poi Madrid, infine Roma: una lunga corsa per arrivare in massima forma - e ci è arrivato anche vincendo tutto - al Roland Garros, secondo Slam dell'anno e unico major che ancora gli manca in bacheca, in programma fino al 7 giugno a Parigi. Non c'è Carlos Alcaraz, quindi nessuna possibilità di rivincita rispetto alla finale dell'anno scorso, la più lunga di sempre qui, vinta dallo spagnolo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Parigi Sinner vuole prendersi l'unico Slam che gli manca

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Jannik Sinner vs Alexander Zverev For The Title | Madrid 2026 Final Highlights

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