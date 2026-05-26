A Genzano di Roma, una lista chiamata Gramsci ha ottenuto più voti del Movimento 5 Stelle. La lista ha scelto di ispirarsi a uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano, vittima del regime fascista che lo arrestò e incarcerò. La presenza di questa lista nel panorama elettorale locale ha attirato l’attenzione, superando il numero di consensi raccolti dal movimento di maggioranza. La differenza di voti tra le due formazioni è evidente e segnala un cambiamento nel panorama politico locale.

A quale coalizione hanno portato il loro bacino di voti è chiaro già dal nome, visto che hanno scelto di ispirarsi a uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano e vittima del regime fascista che lo arrestò e incarcerò. La filosofia marxista resiste e la lotta delle classi sociali subalterne non è completamente morta. Almeno a Genzano di Roma, comune di 23mila abitanti sui Colli Albani, dove nella coalizione di centrosinistra a supporto del primo cittadino uscente Carlo Zuccolotti c’era la Lista Gramsci. Proprio quel Gramsci, Antonio, la cui fotografia più iconica fa bella mostra di sé al centro del simbolo elettorale. E, udite udite, i... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Genzano di Roma spunta la Lista Gramsci e prende più voti del M5s

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