A 11 giorni dal malore l' ex sovrana danese è stata nuovamente ricoverata Come sta

A 11 giorni dal malore, l'ex sovrana danese è stata ricoverata di nuovo in ospedale. La famiglia ha diffuso un comunicato ufficiale, senza specificare le condizioni di salute attuali. La notizia ha interrotto un periodo di tranquillità, senza fornire dettagli sulla natura del ricovero o sull’eventuale peggioramento delle sue condizioni. Nessun altro aggiornamento è stato comunicato fino a questo momento.

U n’atmosfera di festa interrotta bruscamente da un comunicato ufficiale che ha gelato la Danimarca. Mentre il resto della famiglia reale – guidata da re Frederik X e dalla regina Mary – si mostrava sorridente e unita durante la Royal Run, il celebre evento podistico che ogni anno unisce la corona ai cittadini, l’ombra della preoccupazione è tornata ad allungarsi su Copenaghen. La regina Margherita di Danimarca, 86 anni, è stata nuovamente ricoverata d’urgenza presso il Rigshospitalet. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, soprattutto perché l’ex sovrana era stata dimessa dallo stesso ospedale solo una settimana fa, dopo aver superato un quadro clinico già particolarmente complesso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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