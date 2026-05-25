WWE | Eric Bischoff esagera? Danhausen può arrivare ai numeri merchandise di Steve Austin

Eric Bischoff ha affermato che Danhausen potrebbe raggiungere i stessi numeri di vendita di merchandise di Steve Austin. La dichiarazione rappresenta una previsione molto ambiziosa, considerando il successo di Austin nel settore. Bischoff ha espresso fiducia nelle potenzialità del wrestler, senza fornire dettagli sulle tempistiche o sui numeri specifici. La sua opinione si basa su una valutazione delle capacità di Danhausen e del suo appeal presso il pubblico.

Eric Bischoff ha fatto una previsione decisamente ambiziosa sul futuro di Danhausen, convinto che la nuova superstar WWE possa raggiungere livelli clamorosi nel merchandising. Durante l’ultima puntata di 83 Weeks, Bischoff ha parlato dell’impressionante crescita commerciale di Danhausen, già tra i nomi più forti sul fronte merchandise dopo il suo debutto in WWE. Secondo l’ex presidente WCW, i numeri attuali sarebbero destinati a crescere enormemente nei prossimi mesi. “Prendete quello che sta facendo adesso. Io prevedo che entro fine novembre triplicherà quei numeri. Due volte e mezzo, forse anche tre.” Bischoff si è spinto ancora più in là, indicando un periodo dell’anno che potrebbe rivelarsi decisivo per il personaggio di Danhausen. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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