Voto di scambio a Pompei 50 euro per preferenza e foto | trovato tariffario c'è l'indagine
Tre persone sono state denunciate a Pompei dalla Polizia di Stato. Durante un intervento, è stato sequestrato un cellulare che contiene un documento che sembra essere un tariffario per il voto di scambio. Secondo le indagini, si sarebbe parlato di 50 euro per ottenere preferenze e foto. La polizia sta verificando se il documento sia effettivamente un listino di prezzo e quale sia il coinvolgimento delle persone denunciate.
Tre persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato a Pompei (Napoli); in un cellulare, sequestrato, anche quello che sembra un tariffario per il voto di scambio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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