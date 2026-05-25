Voto di scambio a Pompei 50 euro per preferenza e foto | trovato tariffario c'è l'indagine

Notizia in breve

Tre persone sono state denunciate a Pompei dalla Polizia di Stato. Durante un intervento, è stato sequestrato un cellulare che contiene un documento che sembra essere un tariffario per il voto di scambio. Secondo le indagini, si sarebbe parlato di 50 euro per ottenere preferenze e foto. La polizia sta verificando se il documento sia effettivamente un listino di prezzo e quale sia il coinvolgimento delle persone denunciate.