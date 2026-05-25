Volete sapere perché Alessandra Mussolini non ha mai cambiato il suo cognome? Ecco la verità

Alessandra Mussolini ha mantenuto il suo cognome, che continua a suscitare reazioni e polemiche. Nel tempo, il nome ha attirato attenzione e curiosità, senza che lei abbia mai deciso di cambiarlo.

Nel corso degli anni il cognome Mussolini ha inevitabilmente continuato a suscitare reazioni, polemiche e curiosità. Eppure Alessandra Mussolini non ha mai pensato davvero di prenderne le distanze, nemmeno quando, agli inizi della sua carriera, qualcuno le suggerì di cambiarlo per motivi professionali. Dopo l’esperienza televisiva al Grande Fratello VIP, l’ex parlamentare è tornata a parlare della propria famiglia, del rapporto con la madre e anche di quel cognome così ingombrante che ha scelto di non rinnegare mai. Alessandra Mussolini e il cognome che non ha mai rinnegato: ecco la verità. Negli ultimi giorni Alessandra Mussolini ha condiviso sui social alcuni momenti teneri insieme alla madre Maria Scicolone, oggi alle prese con l’ Alzheimer. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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MALORE PER ALESSANDRA MUSSOLINI AL GRANDE FRATELLO VIP.

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