Voci Note | parole e musica per interpretare il presente

Da parmatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre concerti gratuiti si svolgeranno in tre date diverse, con artisti di rilievo come protagonisti. Gli eventi combinano parole e musica per offrire un’interpretazione del presente. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Gli appuntamenti sono rivolti a chi desidera ascoltare performance di alto livello senza costi. Le date sono state annunciate e si terranno in diverse location della città. Non sono previsti limiti di partecipazione, ma si consiglia di arrivare in anticipo.

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Parole e musica per interpretare il presente, in un intreccio virtuoso: tre appuntamenti con protagonisti d’eccezione,a ingresso gratuito e aperti a tutte le persone interessate. Dopo il grande successo del 2025 torna Voci Note, rassegna ideata e organizzata da Università di Parma e Società dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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