Voci & Note | a Valvisciolo la rassegna di musica corale
Domenica 17 maggio si terrà presso l'Abbazia di Valvisciolo l’evento Voci & Note, una rassegna di musica corale promossa da CulturArte Latina e organizzata da Antonella Perazzetta. La giornata prevede un’esibizione musicale e una mostra di quadri che espone opere di artisti diversi, creando un collegamento tra arte e musica in un ambiente storico e suggestivo. L’evento si svolge in una cornice che unisce cultura e tradizione.
Domenica 17 maggio nella splendida cornice dell'Abbazia di Valvisciolo, si terrà Voci & Note, una giornata di musica e canto organizzata da Antonella Perazzetta per CulturArte Latina e impreziosita da una mostra di quadri per un viaggio nell'arte di ieri e di oggi.A esibirsi: la Corale Liturgica.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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