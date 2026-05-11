Voci & Note | a Valvisciolo la rassegna di musica corale

Domenica 17 maggio si terrà presso l'Abbazia di Valvisciolo l’evento Voci & Note, una rassegna di musica corale promossa da CulturArte Latina e organizzata da Antonella Perazzetta. La giornata prevede un’esibizione musicale e una mostra di quadri che espone opere di artisti diversi, creando un collegamento tra arte e musica in un ambiente storico e suggestivo. L’evento si svolge in una cornice che unisce cultura e tradizione.

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