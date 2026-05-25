Vittoria del cdx al 70% Minasi | Finisce il disastro della sinistra lungo 12 anni
Francesco Cannizzaro è stato eletto sindaco di Reggio Calabria con quasi il 70% dei voti. La vittoria del centrodestra è stata definita “straordinaria” e rappresenta una svolta storica per la città. Il risultato chiude un periodo di 12 anni di amministrazioni di sinistra. La conquista del seggio è stata accolta come un successo importante per la coalizione di centrodestra.
“Straordinario trionfo di Francesco Cannizzaro, eletto Sindaco di Reggio Calabria con una percentuale plebiscitaria che sfiora il 70% dei consensi, un risultato eccezionale che segna una vera e propria svolta storica per la nostra città!”. La senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi: “Ci tengo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie e thread social correlati
12 maggio, Prato celebra 70 anni dalla prima sentenza della Corte costituzionaleIl 12 maggio 2026 si ricorda il settantesimo anniversario della prima sentenza della Corte costituzionale, emanata originariamente da Prato.
Gravina si dimette dopo 8 anni in Figc: dalla vittoria a Euro 2021 al doppio disastro mondialeDopo otto anni alla guida della FIGC, Gabriele Gravina ha rassegnato le dimissioni.
Argomenti più discussi: Antonelli show al GP in Canada, 4ª vittoria di fila: Russell fuori, Ferrari sul podio con Hamilton; Tezenis espugna Bologna: vittoria thriller in Gara 1; Schlein ha chance solo a sinistra; Quanto guadagna l'Arsenal per la vittoria della Premier League: quasi il triplo rispetto all'Inter.
la Presidente del Consiglio come un bimbominkia qualsiasi su X ... deve aver sofferto davvero tanto la sconfitta del referendum data la spocchia per la vittoria di una città tra l'altro già del cdx... patetica... #Meloni #Venezia #amministrative #Brugnaro x.com
TP24 - Il territorio in diretta. . Alle 17 del 25 Maggio i dati sembrano consolidare la vittoria al primo turno di Andreana Patti. La diretta. facebook
Vittoria, ritrovato il ragazzo sequestrato. Le immagini esclusive del Tg1Il Tg1 di Gian Marco Chiocci ha per primo dato la notizia del ritrovamento del diciassettenne sequestrato a Vittoria (Ragusa) da due uomini. Il ragazzo sta bene ed è stato portato nel Commissariato di ... iltempo.it