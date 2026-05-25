Vittoria del cdx al 70% Minasi | Finisce il disastro della sinistra lungo 12 anni

Notizia in breve

Francesco Cannizzaro è stato eletto sindaco di Reggio Calabria con quasi il 70% dei voti. La vittoria del centrodestra è stata definita “straordinaria” e rappresenta una svolta storica per la città. Il risultato chiude un periodo di 12 anni di amministrazioni di sinistra. La conquista del seggio è stata accolta come un successo importante per la coalizione di centrodestra.