Vittoria del cdx al 70% Minasi | Finisce il disastro della sinistra lungo 12 anni

Da reggiotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco Cannizzaro è stato eletto sindaco di Reggio Calabria con quasi il 70% dei voti. La vittoria del centrodestra è stata definita “straordinaria” e rappresenta una svolta storica per la città. Il risultato chiude un periodo di 12 anni di amministrazioni di sinistra. La conquista del seggio è stata accolta come un successo importante per la coalizione di centrodestra.

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“Straordinario trionfo di Francesco Cannizzaro, eletto Sindaco di Reggio Calabria con una percentuale plebiscitaria che sfiora il 70% dei consensi, un risultato eccezionale che segna una vera e propria svolta storica per la nostra città!”. La senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi: “Ci tengo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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