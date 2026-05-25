Visita guidata speciale al Museo della natura e dell' uomo dell' università di Padova
Una visita guidata al Museo della Natura e dell’Uomo dell’Università di Padova è prevista per domenica 7 giugno alle 10. L'evento include anche l'accesso alle sale al piano terra del Palazzo Cavalli, situato nelle vicinanze. La proposta è organizzata da ARKA e offre l'opportunità di esplorare le esposizioni del museo e le sale storiche del palazzo. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire le collezioni e l'architettura dell’edificio.
ARKA propone la visita guidata al meraviglioso Museo della Natura e dell’Uomo dall’Università di Padova e alle sale a piano terra dell’adiacente Palazzo Cavalli, che si svolgerà Domenica 7 Giugno 2026 alle ore 10.30. Il nuovo museo, aperto nel 2023, è composto da diverse sezioni, dedicate a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Inside Londons NATURAL HISTORY MUSEUM I The Wildest Things I Found
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