Visita guidata speciale al Museo della natura e dell' uomo dell' università di Padova

Notizia in breve

Una visita guidata al Museo della Natura e dell’Uomo dell’Università di Padova è prevista per domenica 7 giugno alle 10. L'evento include anche l'accesso alle sale al piano terra del Palazzo Cavalli, situato nelle vicinanze. La proposta è organizzata da ARKA e offre l'opportunità di esplorare le esposizioni del museo e le sale storiche del palazzo. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire le collezioni e l'architettura dell’edificio.