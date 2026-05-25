Violenza su una ragazza in pieno giorno | tenuta per i polsi e immobilizzata a terra

Sabato 23 maggio, in via delle Zudecche, un giovane ha aggredito una ragazza, tenendola per i polsi e immobilizzandola a terra. La polizia sta cercando di identificare l’autore dell’episodio. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o motivazioni dell’aggressione. La vicenda è sotto indagine.

La questura è al lavoro per identificare il giovane che nella giornata di sabato 23 maggio in via delle Zudecche si è reso protagonista di un episodio violento nei confronti di una coetanea. Il video, recapitato in redazione tramite una segnalazione, è stato registrato dalle case che danno sulla. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Full:The female general grew up with princes and helped her lover seize the throne

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