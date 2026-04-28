Come cambia il consumo dei vini nei ristoranti di alta qualità l’analisi di Vittorio Gentile durante il Vinitaly
Durante il Vinitaly, Vittorio Gentile, responsabile del settore vino in Italia per una catena di ristoranti di alta gamma, ha analizzato i cambiamenti nel modo in cui i clienti consumano vino nei locali di lusso. Ha osservato come le preferenze siano in evoluzione, con una maggiore attenzione a vini di qualità superiore e a scelte più consapevoli. La sua analisi si concentra sui trend emergenti nel settore della ristorazione di alta gamma.
Vittorio Gentile Head of Wine ITALY presso ZUMA Restaurants - Rome - Porto Cervo - Capri - Cortina, fa un'analisi attenta di come stia evolvendo il mercato del vino nella ristorazione di alta qualità. "Durante il Vinitaly ho avuto modo di confrontarmi su vino, lusso e su come stanno cambiando le aspettative nel nostro settore." ed aggiunge: "In questi giorni è uscito anche un articolo su Forbes Italia legato a quell’evento, e rileggerlo a distanza di poco più di una settimana mi ha fatto riflettere su un punto." "Il vero lusso oggi non è solo ciò che metti nel bicchiere, è avere accanto un team che anche nelle situazioni più complesse riesce a tenere insieme passione, motivazione e professionalità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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