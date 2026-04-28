Durante il Vinitaly, Vittorio Gentile, responsabile del settore vino in Italia per una catena di ristoranti di alta gamma, ha analizzato i cambiamenti nel modo in cui i clienti consumano vino nei locali di lusso. Ha osservato come le preferenze siano in evoluzione, con una maggiore attenzione a vini di qualità superiore e a scelte più consapevoli. La sua analisi si concentra sui trend emergenti nel settore della ristorazione di alta gamma.

Vittorio Gentile Head of Wine ITALY presso ZUMA Restaurants - Rome - Porto Cervo - Capri - Cortina, fa un'analisi attenta di come stia evolvendo il mercato del vino nella ristorazione di alta qualità. "Durante il Vinitaly ho avuto modo di confrontarmi su vino, lusso e su come stanno cambiando le aspettative nel nostro settore." ed aggiunge: "In questi giorni è uscito anche un articolo su Forbes Italia legato a quell’evento, e rileggerlo a distanza di poco più di una settimana mi ha fatto riflettere su un punto." "Il vero lusso oggi non è solo ciò che metti nel bicchiere, è avere accanto un team che anche nelle situazioni più complesse riesce a tenere insieme passione, motivazione e professionalità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Come cambia il consumo dei vini nei ristoranti di alta qualità, l’analisi di Vittorio Gentile durante il Vinitaly

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