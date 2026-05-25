Durante le elezioni comunali a Vigevano, si sono verificati due eventi distinti. Da un lato, un candidato ha ricevuto un risultato deludente, mentre dall’altro, un altro candidato ha ottenuto un successo inaspettato. La differenza tra i due risultati ha attirato l’attenzione, creando un contrasto evidente tra le due situazioni. La tornata elettorale ha suscitato interesse tra gli abitanti e i media locali.

Alla tornata di elezioni Comunali, spicca il caso di Vigevano. O meglio, il doppio caso. Già, perché nel comune lombardo si registrano due circostanze sorprendenti, clamorosamente notiziabili. La prima, il rovinoso flop di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio e protagonista mediatico nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, e il clamoroso exploit di Futuro Nazionale, il partito del Generale Roberto Vannacci. Nel voto amministrativo della città pavese, infatti, il nome di Lovati non è riuscito a capitalizzare la notorietà televisiva in consenso. L'ex legale di Sempio è precipitato fino all'ultimo posto nella corsa elettorale, con numeri che rischiano addirittura di lasciarlo fuori dal Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vigevano, Massimo Lovati umiliato mentre Vannacci vola: il voto sorprende l'Italia

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