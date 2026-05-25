Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 18 | 40

Il 25 maggio 2026 alle 18:40, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità, un servizio della regione. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni significative nelle strade principali o nelle autostrade della zona. Le informazioni fornite si concentrano sulla situazione del traffico e eventuali criticità, senza specificare dettagli sui percorsi o eventuali deviazioni. Il servizio continua a monitorare le condizioni della viabilità regionale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna rimanendo nel Terna si rallenta tra le uscite Prenestina Tiburtina mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Katia e Salaria più avanti tra le uscite Nomentana Roma Teramo sul tratto Urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo la Roma Fiumicino rallentamenti e code tra via Isacco Newton nella Colombo nei due sensi di marcia per incidente code sulla statale Pontina tra sud... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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