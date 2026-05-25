Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 15 | 25
Il servizio di Astral Infomobilità, gestito dalla Regione Lazio, ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni alle 15:25 del 25 maggio 2026. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi significativi al momento. Il servizio continua a monitorare la situazione e a comunicare eventuali variazioni ai cittadini.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 tratta Roma Firenze un attimo rallenta il traffico altezza svincolo Orte direzione Firenze sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Colombo e doppia in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Katia e Salaria che più avanti tra le uscite nomentane Tiburtina sul tratto Urbano della A24 per incidente traffico rallentato con code tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale per il trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 15:25Alle ore 15:25 del 5 maggio 2026, la Regione Lazio ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma tramite il servizio Astral Infomobilità, che...
Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 15:25Alle 15:25 del 15 maggio 2026, l’Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio e a Roma.
Temi più discussi: Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 17 | 25.
ROMA - La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Gli interventi, attuati da Arsial, puntano a migliorare sicurezza, ac facebook
Regione Lazio (@RegioneLazio) / Posts / X x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con la A1 Roma Napoli dove si sta in coda per un incidente Colleferro Anagni in direzione ... romadailynews.it
Lazio, 17 milioni per le strade ruraliFondi per messa in sicurezza e accessibilità delle vie vicinali: interventi su viabilità agricola e collegamenti produttivi in tutto il territorio ... rainews.it