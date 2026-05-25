Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 15 | 25

Notizia in breve

Il servizio di Astral Infomobilità, gestito dalla Regione Lazio, ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni alle 15:25 del 25 maggio 2026. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi significativi al momento. Il servizio continua a monitorare la situazione e a comunicare eventuali variazioni ai cittadini.