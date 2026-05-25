Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 09 | 10

Da romadailynews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il servizio di Astral infomobilità segnala un problema sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornato alle 9:10 del 25 maggio 2026. La comunicazione è stata diffusa dalla redazione di Astral infomobilità, senza ulteriori dettagli su cause o aree coinvolte. Non sono stati forniti numeri di traffico o indicazioni specifiche sulle zone interessate. La situazione viene monitorata e aggiornata periodicamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità saluto del trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Proviamo con il raccordo anulare code a tratti in carreggiata esterna Salaria Nomentana mentre l'interno abbiamo così a tratti tra diramazione Roma nord e Appia code a tratti anche sul tratto Urbano della A24 tra raccordo la tangenziale verso il centro e Cody sulla Roma Fiumicino fa il raccordo via del Cappellaccio sempre in entrata verso Roma Colle sulla Flaminia tra il raccordo anulare dei due porti in direzione centro stessa situazione sulla Salaria un auto in coda tra Monterotondo Scalo Roma nord indicazione del raccordo anulare... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 25 05 2026 ore 09 10
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 09:10
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10:25Alle ore 10:25 del 9 maggio 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 09:25Alle 09:25 di oggi, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità.

Temi più discussi: Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 17 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità saluto del trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Proviamo con il raccordo anulare code a tratti in carreggiata esterna Salaria Nomentana ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioLazio, 17 milioni per le strade ruraliFondi per messa in sicurezza e accessibilità delle vie vicinali: interventi su viabilità agricola e collegamenti produttivi in tutto il territorio ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web