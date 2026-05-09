Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 9 maggio 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio di mobilità regionale ha diffuso le ultime notizie riguardanti eventuali variazioni o interventi sulla rete stradale e sui mezzi pubblici. Le informazioni vengono condivise per tenere gli utenti informati sulle condizioni del traffico e sui possibili disagi in atto.

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Astral infomobilità dalla redazione di astrelli fa mobilità servizio della regione Lazio avremo segnalano code per incidente con diversi veicoli molti sulla Pontina all'altezza di Pomezia direzione euro si transita su carreggiata è ridotta coda per incidente anche sulla Nettunense all'altezza della Stazione padiglione di Anzio noi due sensi di marcia coda per incidente anche sulla Cassia bis all'altezza di Formello in direzione Viterbo e poi sulla carreggiata interna del raccordo con un'auto in panne 3 del mare Pontina mentre in esterna si rallenta in galleria Appia Albano della 24 l carnitine entrata della porta una c'è la tangenziale.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10:25 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo dove teniamo per di coda per un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione per gli eventi nella ... romadailynews.it Cinghiali a Roma, ora cambia tutto: accordo Regione-Campidoglio e interventi entro 48 oreRegione Lazio e Roma Capitale firmano l’accordo sui cinghiali: interventi entro 48 ore, sicurezza, tutela del territorio e contrasto alla PSA. ilquotidianodellazio.it #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com