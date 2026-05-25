vi spiego la rivoluzione di leone xiv il papa che anticipa i tempi parla zamagni

Notizia in breve

Nell’enciclica pubblicata oggi, il Papa descrive il mondo come un bivio tra la Torre di Babele e le mura di Gerusalemme. Nel testo, invita a riflettere sulla necessità di ricostruire valori e solidarietà, lasciando da parte divisioni e confusione. Le parole del Papa si rivolgono a una visione di futuro, anticipando tematiche di attualità e di impegno sociale.