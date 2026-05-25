Vi spiego la rivoluzione di Leone XIV il papa che anticipa i tempi Parla Zamagni

Da formiche.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’enciclica pubblicata oggi, il Papa descrive il mondo come un bivio tra la Torre di Babele e le mura di Gerusalemme. Nel testo, invita a riflettere sulla necessità di ricostruire valori e solidarietà, lasciando da parte divisioni e confusione. Le parole del Papa si rivolgono a una visione di futuro, anticipando tematiche di attualità e di impegno sociale.

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Un pontefice che parla al futuro. C’è un momento, nell’enciclica di Leone XIV pubblicata oggi, in cui il Papa mette il mondo davanti a un bivio antico eppure drammaticamente contemporaneo: scegliere fra la Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Da una parte la tentazione dell’onnipotenza tecnologica, dall’altra la pazienza della comunità, della politica, del limite umano. È dentro questa immagine potente che il vicario di Cristo prova a entrare nel cuore della grande questione del nostro tempo: l’intelligenza artificiale, la guerra ibrida, il rischio che il potere tecnologico finisca per svuotare la democrazia. Per... 🔗 Leggi su Formiche.net

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