Verghereto si conferma roccaforte del centrodestra Simone Mercatelli è il nuovo sindaco del comune montano

Da cesenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Verghereto ha eletto un nuovo sindaco, Simone Mercatelli, che guiderà il comune montano per il prossimo mandato. La sua candidatura, sostenuta dalla lista civica 'Tradizioni e futuro', ha ottenuto il sostegno dei partiti di centrodestra. La vittoria conferma la tradizionale affermazione del centrodestra nel territorio. La tornata elettorale si è conclusa con la vittoria di Mercatelli, che ha superato gli avversari nella competizione locale.

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Verghereto sceglie la continuità e si conferma roccaforte del centrodestra nel Cesenate: il nuovo sindaco è Simone Mercatelli, alla guida della lista civica 'Tradizioni e futuro' appoggiata dai partiti di centrodestra. Sconfitto l'avversario Federico Sensi, candidato sindaco della lista civica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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