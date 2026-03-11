I profumi alla vaniglia hanno subito cambiamenti nel tempo e ora si presentano in nuove varianti. Tre recenti fragranze di Calvin Klein portano il nome Euphoria Elixirs, indicando una rinnovata proposta olfattiva. Questi profumi sono stati lanciati di recente e rappresentano una novità rispetto alle versioni tradizionali. La loro introduzione sul mercato ha attirato l’attenzione degli appassionati di fragranze.

Il loro nome dice tutto: se, infatti, i tre nuovi profumi Calvin Klein si chiamano Euphoria Elixirs, un motivo ci sarà. Euphoria perché si ispirano all’omonima fragranza lanciata dal brand nel 2005. Elixirs, invece, perché sono stati orchestrati per risultare davvero irresistibili. Del resto, sono profumi alla vaniglia. Una delle note più amate di sempre. I nuovi profumi Calvin Klein donna esplorano così, ciascuno a suo modo, le diverse sfaccettature della vaniglia — il frutto dell’orchidea, fiore simbolo di Euphoria — attraverso un’evoluzione completa: dai suoi freschi esordi verdi con Euphoria Solar Elixir, alla sua vivace maturità con Euphoria Magnetic Elixir, fino al suo calore solare, asciutto e un po’ tostato grazie a Euphoria Bold Elixir. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I profumi alla vaniglia non sono più quelli di una volta

Nuovi profumi alla Vaniglia da sogno

