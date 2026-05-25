Uomini e Donne quando va in onda la scelta di Ciro Solimeno | ecco cosa succederà nelle ultime puntate di maggio

La stagione di Uomini e Donne sta per chiudere il sipario e, come da tradizione, il momento più atteso è proprio la scelta dell’ultimo tronista rimasto in studio. Quest’anno tocca a Ciro Solimeno, protagonista di un percorso altalenante che ha diviso il pubblico e acceso il dibattito sui social. Le registrazioni hanno già svelato chi sarà la sua scelta, ma la domanda che tutti si pongono riguarda la messa in onda: quando vedremo il momento decisivo? E come si evolverà la storia dopo l’uscita dagli studi? E ancora, cosa ha portato Ciro a prendere la sua decisione dopo settimane di incertezze? Scopriamolo insieme. Secondo le ultime anticipazioni sulla programmazione di Canale 5, la scelta di Ciro Solimeno verrà trasmessa nell’ultima settimana di maggio, molto probabilmente tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta

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