Durante le puntate di Uomini e Donne dal 25 al 29 maggio 2026, si è verificata una sorpresa durante la scelta di un protagonista. La settimana si è conclusa con una serie di emozioni e momenti salienti, senza ulteriori dettagli su cosa sia accaduto specificamente durante la decisione. Le puntate hanno mostrato vari incontri e sviluppi tra i partecipanti, mantenendo l’attenzione sul percorso dei protagonisti.

Uomini e Donne termina con la messa in onda delle puntate dal 25 al 29 maggio 2026 e con una settimana ricca di emozioni. Marco Troiani si presenta in studio in lacrime, nonostante il recente avvicinamento di Cinzia Paolini a Mario Lenti. Intanto, Ciro Solimeno, tronista del programma, sorprende tutti con la sua decisione finale, creando così nuove dinamiche tra i protagonisti. Uomini e Donne, Marco e Cinzia stanno insieme? Gesti social sorprendenti Marco chiede a Cinzia di scegliere. Il ritorno di Marco Troiani segna un momento cruciale nelle puntate di Uomini e Donne. Dopo aver proposto a Cinzia Paolini di uscire insieme, Marco si trova a dover affrontare la confusione generata dal ritorno di Mario, con cui Cinzia ha avuto un’intimità recente. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, puntate 25-29 maggio 2026: sorpresa durante la scelta di Ciro

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Uomini e Donne, Trono Classico - Le paure di Elisa sulla scelta di Ciro

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