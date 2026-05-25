Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 25 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, lunedì 25 maggio 2026, è in programma una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5, disponibile anche in streaming. La trasmissione prevede segmenti dedicati sia al Trono Over che a quello Classico. La puntata sarà trasmessa in diretta e sarà possibile seguire le vicende dei partecipanti attraverso il video su Witty TV. Nessuna informazione aggiuntiva sui contenuti specifici delle registrazioni è stata resa nota.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 25 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia smascherata da Marco. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende trono over, ma anche dal trono classico con le ultime esterne di Ciro. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 25 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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