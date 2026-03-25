Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 25 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 25 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Rosanna a muso duro con Alessio. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista è uscita in esterna con Alessio e Matteo, ma in studio scatta l’ennesima discussione. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 25 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. ore 14:45 – La puntata riprende dal torno di Sara. “ Capisco tutto, ma per me diventa esagerato ” – dice Alessio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Il racconto di Gianmarco

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