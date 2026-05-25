universitari restauratori per un giorno

Studenti universitari specializzati in restauro hanno partecipato a un progetto di manutenzione presso il Castello Visconteo e l’ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso. Durante l’iniziativa, hanno eseguito interventi di pulizia e conservazione su alcune parti degli edifici storici. L’attività si è svolta nel rispetto delle procedure di tutela dei beni culturali, coinvolgendo giovani professionisti in un’esperienza pratica sul campo. La partecipazione ha avuto una durata complessiva di alcune settimane.

ABBIATEGRASSO (Milano) Il Castello Visconteo e l’ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso hanno trasformato per un giorno le loro mura in aule universitarie grazie agli studenti del Politecnico di Milano: la professoressa Giuliana Cardani del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale e la restauratrice Sara Garanzini hanno tenuto una lezione nell’ambito del corso in “Patologie e diagnosi degli edifici storici“, un percorso didattico che punta a formare i futuri professionisti del restauro attraverso il contatto diretto con i manufatti storici. I partecipanti hanno ripercorso l’evoluzione storica di un edificio che nel corso dei secoli ha cambiato profondamente identità: nato come struttura difensiva, si è trasformato nel tempo in residenza signorile, accumulando stratificazioni architettoniche che raccontano epoche diverse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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