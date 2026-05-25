Università Dante Alighieri il cda | Governance stabile e legittimata chiusi i conti con il passato

Notizia in breve

Il consiglio di amministrazione dell’università Dante Alighieri di Reggio Calabria ha dichiarato di aver stabilizzato la governance, definendola “autorevole e pienamente legittimata anche sul piano giuridico”. La gestione attuale, guidata dal presidente in carica, ha affermato di aver chiuso i conti con il passato e di aver messo in atto un percorso di stabilità. La comunicazione è stata diffusa tramite una nota ufficiale del consiglio.