Università Dante Alighieri il cda | Governance stabile e legittimata chiusi i conti con il passato
Il consiglio di amministrazione dell’università Dante Alighieri di Reggio Calabria ha dichiarato di aver stabilizzato la governance, definendola “autorevole e pienamente legittimata anche sul piano giuridico”. La gestione attuale, guidata dal presidente in carica, ha affermato di aver chiuso i conti con il passato e di aver messo in atto un percorso di stabilità. La comunicazione è stata diffusa tramite una nota ufficiale del consiglio.
Quella dell’università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria è una governance “stabile, autorevole e pienamente legittimata anche sul piano giuridico”, nel percorso tracciato dall’attuale consiglio di amministrazione presieduto da Pasquale Basilicata.Una nota del cda diffusa da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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