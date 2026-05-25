Appalto entro l’estate per realizzare l’area camper a Rotacupa. L’obiettivo dell’amministrazione di Macerata è renderla fruibile entro l’estate successiva, quella nel 2027. Si tratta di un’area camper automatizzata, con sbarra di ingresso e uscita, bagni, docce e colonnine di ricarica. Si partirà con dodici posti camper, che nel tempo potranno essere ampliati a cinquantaquattro. Un’opera da 300mila euro, progettazione inclusa, finanziati con il programma ITI2 (Investimenti territoriali integrati) della Regione per la " Social Valley ". Finora il capoluogo di provincia non aveva mai avuto un’area camper attrezzata, a parte il piccolo spazio sotto parcheggio Paladini che però non è dotato di bagni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’area camper a Rotacupa, ecco il progetto

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