Un semplice divieto è difficile da far rispettare In Germania c’è chi frena sulle restrizioni sui social per minori | Non si può delegare tutto allo Stato
In Germania, un rappresentante del governo ha dichiarato che un semplice divieto per i minori di usare i social media è difficile da far rispettare. La posizione esclude l’idea di delegare completamente la responsabilità allo Stato, evidenziando le difficoltà nel controllare l’accesso e l’uso dei social da parte dei giovani. La discussione sulle restrizioni prosegue in vari paesi europei, ma questa opinione si distingue per la sua cautela.
Mentre in diversi Paesi europei e non solo si discutono o già si applicano restrizioni all’uso dei social media da parte dei minorenni, dal governo tedesco arriva una voce che rompe il coro. “Ritengo che un semplice divieto sia difficile da far rispettare e per questo poco utile”, ha dichiarato Dobrindt al gruppo editoriale Funke, come riporta Euronews. L’argomento del ministro non è tecnico ma culturale: i social media sono ormai troppo radicati nella vita quotidiana perché un provvedimento statale possa risolvere i problemi di fondo. “È troppo semplicistico pensare che basti allo Stato vietare qualcosa che è penetrato a fondo nel modo in cui la nostra società si informa e che fa parte integrante della vita di tutti i giorni, e che così i problemi scompaiano”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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