Un Posto al Sole anticipazioni dall’1 al 5 giugno 2026 | tre coppie tre colpi di scena
Un Posto al Sole andrà in onda dall'1 al 5 giugno 2026 con diverse storyline. La soap mostrerà tensioni tra Alberto e Anna, mentre Ornella e Raffaele affrontano una crisi. Cristina si troverà in difficoltà, Marina avrà inquietudini e Rosa e Damiano si troveranno a dover gestire nuovi problemi. La settimana sarà caratterizzata da colpi di scena e momenti di tensione tra le diverse coppie protagoniste.
Un Posto al Sole torna con una settimana ricca di tensioni, dal rapporto sempre più complicato tra Alberto e Anna alla crisi di Ornella e Raffaele, passando per le difficoltà di Cristina, le inquietudini di Marina e i nuovi problemi tra Rosa e Damiano. Di seguito le anticipazioni delle puntate in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Un posto al sole anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: Raffaele contro Ornella
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E' dal 1992 che cerca un posto al sole: finalmente ha trovato la sua Dimensione. x.com
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