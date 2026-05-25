La serie TV spagnola Un nuovo inizio (titolo originale Entre Tierras) arriva su Canale 5 a maggio 2026. La protagonista è interpretata da Megan Montaner, nota in Italia soprattutto per il ruolo di Pepa ne Il Segreto. La serie si chiude con un finale intenso, drammatico e ricco di significato emotivo. Ambientata nella Spagna rurale degli anni Sessanta, racconta la storia di María Rodríguez, una donna costretta a sacrificare la propria felicità per salvare economicamente la sua famiglia. Ma vediamo insieme come finisce e cosa accade ai protagonisti. Maria sposa Manuel, poi torna José. Come vi abbiamo già svelato nel riassunto della trama di Un nuovo inizio, María decide di sacrificarsi per la sua famiglia, che vive nella povertà, e di sposare il proprietario terriero Don Ramón Cervantes. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Un nuovo inizio come finisce e chi muore: spiegazione finale 1° stagione

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